Путь бриллианта в украшениях ALROSA Diamonds

Новая кампания ювелирного бренда Alrosa Diamonds посвящена пути бриллиантов — от мест, где добывают алмазы, до витрин бутиков с украшениями из уже ограненных драгоценных камней. На фото представлены колье из знаковых для бренда коллекций и бриллиантовое кольцо-солитер. Чтобы подчеркнуть природное происхождение бриллиантов, изображения украшений совместили с фотографиями северных пейзажей, а колье расположили так, чтобы они напоминали изгибы реки Лены, протекающей в регионе. Девять из десяти алмазов АЛРОСА добывает в Якутии, остальные 10% — в Архангельской области.

Колье, белое золото, 421 бриллиант круглой огранки Фото: Alrosa Diamonds Река Лена, Якутия Фото: Alrosa Diamonds

При этом каждый четвертый добытый в мире алмаз и 90% российских приходятся на долю АЛРОСА, благодаря чему компания является крупнейшим в мире алмазодобытчиком. Имея доступ к ее сокровищницам, ювелиры Alrosa Diamonds тщательно подбирают бриллианты высочайших характеристик для реализации уникальных дизайнерских решений. На одном из фото в многорядном колье в гибкой оправе из белого золота сверкают более 400 бриллиантов круглой огранки общим весом 35 карат. На другом — три теннисных колье. Между колье с 88 бриллиантами огранки «круг» и «принцесса» общим весом 23,79 карата и колье с 119 бриллиантами круглой огранки общим весом 18,79 карата выделяется колье Balance. Команде геммологов Alrosa Diamonds потребовалось несколько месяцев на то, чтобы собрать 84 идентичных по цвету и размеру (от 0,30 до 0,57 карата) «ашеров», «маркизов», «груш» и «кругов» общим весом 33,77 карата. А новинка этого года — колье-волна Lethe в виде жесткого обруча из белого золота с незаметной застежкой и центральным грушевидным бриллиантом в 1,5 карата инкрустировано 82 круглыми бриллиантами общим весом 6,67 карата.

Кольцо, белое золото, круглый (5,15 к арата) и бриллианты огранки «груша» Фото: Alrosa Diamonds Колье Balance и два теннисных колье, белое золото, бриллианты Фото: Alrosa Diamonds

В ассортименте бренда всегда есть солитеры с бриллиантами огранки «изумруд», «ашер», «принцесса», «сердце» разной каратности. Особое внимание стоит обратить на кольцо из белого золота с центральным круглым бриллиантом 5,15 карата в обрамлении двух «груш» по 0,3 карата.

Дизайнеры бренда стремятся в первую очередь подчеркнуть природную красоту бриллиантов, драгоценных камней с рекордными показателями твердости, преломления света и дисперсии, которым они обязаны особенной игрой света и блеска. Годовой объем добычи алмазов в мире почти в 150 раз меньше, чем золота. А чтобы найти всего один карат (0,2 грамма) алмазов, нужно добыть и переработать почти тонну руды.

АЛРОСА — единственная в мире компания полного цикла, которая сама добывает алмазы, гранит их и создает бриллиантовые украшения. Путь каждого алмаза от месторождения до бриллиантовой закрепки строго контролируется на всех этапах производства, поэтому каждый бриллиант в украшениях Alrosa Diamonds имеет сертификат происхождения и гарантию подлинности.

