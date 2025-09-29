Ценное в обыденном

Простые формы, качественные ткани, плавные линии — вечные ценности находят свое новое воплощение в осенне-зимней коллекции дома мужской моды Henderson. Дизайнеры дома оставляют в центре внимания концепцию «Свобода сочетать», позволяя комбинировать между собой разные вещи. Коллекцию разделили на несколько стилистических направлений: Formal (классика), Smart Casual (повседневные образы с элементами делового стиля), Smart Business (элегантный стиль), Casual (простая повседневная одежда), Active & Home Wear (спортивный стиль и домашняя одежда) и Ceremony (для торжественных мероприятий). Это позволяет предложить модные образы для самых разных ситуаций. Подход максимально рациональный и прагматичный.

В основу новой коллекции Henderson осень-зима 2025 легли лаконичные силуэты, природные цвета и оттенки: бежевые, коричневые, синие, серые. Они хорошо сочетаются друг с другом, объединяя вещи разных стилей в одно целое.

В коллекции представлены костюмы из премиальных шерстяных тканей Drago, Reda, Zignone, пуловеры из кашемира и шерсти мериноса, пиджаки с контрастным орнаментом, шерстяные пальто, вельветовые куртки-рубашки, обувь из натуральной кожи и аксессуары.

Продолжение в коллекции нашли знакомые ценителям бренда костюмы из мягкой фланели Drago — благородного серого цвета, однотонные и в крупную клетку. Любители многофункционального гардероба ценят их за сочетаемость с другими вещами, позволяющую создавать гармоничные спокойные образы как для деловых встреч, так и для повседневной жизни.

Новинкой сезона среди рубашек-бестселлеров из не требующей утюжки ткани с обработкой Non Iron стала модель с закругленным клубным воротником, которая отсылает к стилю 80-х годов. Обращают на себя внимание джинсы из премиального японского денима Selvedge Kuroki нового, еще более свободного силуэта. Они, несомненно, привлекут внимание молодой аудитории. Из верхней одежды интересна кожаная куртка-пиджак глубокого цвета хаки прямого силуэта с большими накладными карманами. Впервые появилась куртка-бомбер лаконичного кроя с наполнителем из экопуха «три в одном» в цвете экрю. Ее можно носить отдельно как легкую куртку или жилет, а в холодные дни надевать их вместе.

Примечательно, что при таком разнообразии предложения дом моды Henderson не забывает о клиентах с особыми запросами и продолжает развивать сервис индивидуального пошива одежды Henderson Su Misura. Портные-стилисты готовы создать любой предмет гардероба по персональным меркам из более чем 5 тыс. тканей ведущих мировых мануфактур.

А для женщин портные Henderson Su Misura Donna шьют сорочки, и каждая будет неповторима: более тысячи тканей итальянских мануфактур Albini и Thomas Mason, пять моделей, 13 вариантов манжет, 25 видов воротников.

Ценность коллекций Henderson в том, что они не кричат о стиле, а его создают — тихий, спокойный, повседневный, делая прекрасным обыденное.

Владимир Гридин