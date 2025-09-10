Поход за продуктами

По итогам 2025 года вложения страховых компаний в разработку и внедрение новых продуктов прибавят 15–20%, то есть окажутся на уровне роста рынка. Подобные затраты оцениваются в десятки миллиардов рублей, однако их объема может быть недостаточно для создания долгосрочных конкурентных преимуществ страховщиков. При этом в условиях острой конкурентной борьбы участники рынка несут и серьезные риски, связанные с внедрением инноваций.

По итогам 2025 года затраты российских страховых компаний на запуск новых продуктов вырастут на 15–20%, до 22–42 млрд руб., прогнозируют в компании «Рексофт». «Основной прирост инвестиций придется на life-сегмент, где активное развитие краткосрочных НСЖ-продуктов и долевого страхования жизни требует существенных затрат на адаптацию ИТ-систем»,— поясняет директор департамента «Страхование» «Рексофта» Никита Евсеенко. Вместе с тем, по его словам, в сегменте иного страхования затраты останутся на уровне 2024 года из-за «стагнации сбора премий (снижение на 0,7% в первом полугодии) и ограниченного спроса на продуктовые инновации в условиях высоких процентных ставок».

Общие инвестиции страховщиков в создание новых страховых продуктов в 2024 году составили 18–37 млрд руб., следует из обзора «Инновации в страховании: скорость, технологии, искусственный интеллект» рейтингового агентства «Эксперт РА». Таким образом, рост затрат на инновации будет пропорционален росту страховых премий — по итогам 2024 года их объем достиг 3,7 трлн руб., а в 2025 году, по оценке «Эксперт РА», увеличится до 4,6 трлн руб. При этом, согласно опросу участников рынка, проведенному рейтинговым агентством, чуть более половины респондентов направляют на разработку новых продуктов от 0,5% до 1% страховой премии. Примерно треть страховщиков укладываются в диапазон 0,1–0,5%, а остальные вкладывают от 1% до 3%.

По словам господина Евсеенко, в затраты на запуск продукта входят разработка концепции продукта, согласование с ключевыми подразделениями, проработка условий страхования, проведение актуарных расчетов, формирование тарифов, юридические согласования и compliance, а также внедрение продукта в ИТ-системы, различные маркетинговые кампании, реклама, обучение каналов продаж. Как отмечают аналитики «Эксперт РА», основные затраты идут на ИТ-реализацию нового продукта, его продвижение и разработку, а также на пробные продажи. При этом наименее значимая по величине расходов (но важнейшая по сути) статья — это расходы на поиск идей для нового продукта, отмечается в обзоре. По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков Глеба Яковлева, как правило, страховые компании при введении в свою линейку нового продукта закладывают основные траты на настройку внутренних и внешних процессов, освоение каналов распространения, проработку кастомизации продукта.

Эксперты оценивают инвестиции страховщиков как эффективные, но недостаточные. В условиях текущей рыночной конъюнктуры такие объемы инвестиций вряд ли являются достаточными для создания долгосрочных конкурентных преимуществ, говорит Никита Евсеенко. Страховая отрасль будет трансформироваться в сторону постоянного присутствия в жизни клиента и потребует в том числе «продуктовых инноваций в области как количества выпускаемых продуктов, так и их наполнения, что, в свою очередь, должно требовать более существенных затрат», считает он.

Ограничение инвестиций в разработку новых продуктов в долгосрочной перспективе может приводить к отставанию компании от других участников рынка, потере конкурентных позиций и даже технологической отсталости, указывает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. По мнению страхового эксперта Дмитрия Ванина, особенно существенны риски для небольших страховщиков, поскольку за счет более значительных инвестиций гиганты страхового рынка в долгосрочной перспективе могут их вытеснить. Также не стоит забывать о таком серьезном риске, как невостребованность продукта, поскольку вложения могут просто не окупиться, а также о регуляторных рисках, которые могут в разы увеличить траты на разработку продукта в моменте, считает финансовый эксперт Андрей Бархота.

Юлия Пославская