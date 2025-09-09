Ритмы бразильского атома

На фоне рассуждений бразильских официальных лиц о возможном оборонном (или, как нынче модно говорить, военном) использовании ядерных технологий полезно погрузиться в вопросы отношений этой южноамериканской страны и «немирного атома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Начнем с главного: военное использование атомных технологий в Бразилии уже запланировано. В сотрудничестве с Францией реализуется проект наращивания подводного потенциала военно-морских сил Prosub, запущенный еще при прошлой каденции нынешнего президента Лулы да Силвы.

В контексте рассматриваемой проблемы наибольший интерес представляет строительство атомной подлодки.

К концу текущего десятилетия планируется спуск на воду первой такой субмарины — «Алваро Алберто» — с вводом в строй в промежутке между 2032 и 2034 годами.

В проекте, как уже было сказано, активно участвует Франция, заключена целая серия контрактов на сопровождение разработки и строительство, а также на оснащение бортовым оборудованием и вооружением. Однако «сердце» подводной лодки, ядерная энергетическая установка, будет бразильским. Помимо чисто ядерной инфраструктуры, в том числе разработки демонстрационной энергетической установки и производства топлива, в рамках сотрудничества с Францией активно модернизируются судостроительные мощности и ведется обучение инженерно-технического персонала.

При этом Бразилия является активным участником международных режимов нераспространения ядерного оружия, в первую очередь ДНЯО 1968 года. Помимо ДНЯО страна с 1994 года является полноценным участником Договора о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке 1967 года, а также активно продвигает Договор о запрещении ядерного оружия, став одним из первых его подписантов в 2017 году. Наконец, в 1998 году Бразилия одной из первых ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Возникает справедливый вопрос: с чем связана некоторая задержка между появлением тех или иных международных режимов в сфере ядерного оружия и полноценным подключением к ним Бразилии? Ответ на этот вопрос кроется в первую очередь во внутриполитических изменениях бразильского государства.

В период так называемой Пятой республики, когда ключевую роль в стране играл генералитет, в Бразилии реализовывалась параллельная ядерная программа.

Помимо мирных проектов все виды вооруженных сил вели работу по возможному использованию атомной энергии для своих задач, в первую очередь по различным технологиям обогащения урана.

В связи с этим Бразилия регулярно и заслуженно попадает в различные перечни пороговых государств, обладает рядом критических технологий ядерного топливного цикла, а также квалифицированным научно-инженерным персоналом и значительным институциональным опытом.

В случае изменения обстановки, как внутри-, так и внешнеполитической, возможны любые дальнейшие сценарии. Остается надеяться, что Бразилия останется примером здорового сотрудничества с международными организациями и иностранными партнерами в ядерной сфере и поспособствует выработке новых норм применения ядерных технологий в военных целях, отличных от собственно ядерного оружия.

Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН