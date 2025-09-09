Дагестану одобрена заявка на переселение жителей из аварийного жилья
Дагестан в числе шести регионов России получит финансовую поддержку на новый этап программы переселения из аварийного жилья 586 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.
«Сегодня одобрили заявки еще шести регионов на общую сумму 2,28 млрд руб. Из аварийных домов площадью 52,6 тыс. кв. м переедут порядка 3,7 тыс. человек. Работа по рассмотрению заявок только началась и будет продолжена»,— цитирует пресс-служба вице-премьер российского правительства Марата Хуснуллина.
Куратором программы переселения граждан из аварийного жилья является Минстрой, оператором станет Фонд развития территорий.