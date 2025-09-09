«Победа» сняла ограничения на вес ручной клади

Авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади, сняв ограничения по весу и увеличив допустимый размер пакета из магазинов duty free. Основная ручная кладь должна помещаться в калибратор размером 36x30x27 см, сообщили в компании.

Пассажирам разрешено брать одно место ручной клади размером до 15x36x30 см и рюкзак не более 12x36x30 см. Вместо рюкзака можно взять дамскую сумку или портфель. Также можно взять все вещи, которые помещаются в калибратор.

Без доплаты в салон можно взять ноутбук в мягком чехле, зонт-трость, букет цветов, верхнюю одежду, один костюм в портпледе, питание для ребенка, лекарства, роллаторы, складное кресло-коляску, костыли, трости, ходунки и товары из магазинов duty free в запечатанном пакете. Устройства для переноса ребенка размещаются на багажной полке или на кресле.