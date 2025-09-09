В Екатеринбурге открылась выставка в честь архитектора Иосифа Грушенко

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ в Екатеринбурге открылась выставка, посвященная 125-летию со дня рождения архитектора Иосифа Грушенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка, посвященная 125-летию со дня рождения архитектора Иосифа Грушенко Фото: Александра Мурас Выставка, посвященная 125-летию со дня рождения архитектора Иосифа Грушенко Фото: Александра Мурас Выставка, посвященная 125-летию со дня рождения архитектора Иосифа Грушенко Фото: Александра Мурас Следующая фотография 1 / 3 Выставка, посвященная 125-летию со дня рождения архитектора Иосифа Грушенко Фото: Александра Мурас Выставка, посвященная 125-летию со дня рождения архитектора Иосифа Грушенко Фото: Александра Мурас Выставка, посвященная 125-летию со дня рождения архитектора Иосифа Грушенко Фото: Александра Мурас

Иосиф Грушенко (1900-1965) — советский архитектор, представитель конструктивизма и послевоенного неоклассицизма, большую часть жизни работавший в Свердловске. Внес значительный вклад в формирование облика города, участвуя в застройке Втузгородка, проспекта Ленина, улиц Свердлова и Первомайской. Он спроектировал такие здания, как кинотеатр «Урал», жилые дома радиозавода, радиотехникум, водноспортивный клуб и водную станцию Верх-Исетского завода, учебный корпус политехникума. Несмотря на значительный вклад в архитектуру Свердловска, имя Иосифа Грушенко долгое время не упоминалось в книгах и публикациях.

Экспозиция знакомит посетителей с редкими фотодокументами из архивов и фондов музея, а также с материалами Союза архитекторов России. Среди экспонатов — две фотовыставки. Первая включает исторические снимки зданий, спроектированных архитектором, которые были сделаны при его жизни. Вторая — современные фотографии Сергея Крылова, акцентирующие внимание на стилистике построек.

Студенты представили на выставке цифровую 3D-модель здания пожарно-технического училища — одного из главных объектов архитектора. «Для проекта мы выбрали именно это здание, ведь оно отражает все особенности стиля Иосифа Грушенко. Вдобавок к этому для нас это ценная профессиональная практика»,— пояснила один из авторов проекта Анна Аверина.

Исполняющий обязанности ректора УрГАХУ Александр Долгов на открытии подчеркнул, что творчество Иосифа Грушенко помогло многим поколениям полюбить архитектуру города.

Проект реализован в рамках серии «Архитекторы Свердловска-Екатеринбурга» и реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Ранее в этом цикле были представлены выставки о Моисее Рейшере, Константине Бабыкине и Сигизмунде Домбровском.

Выставка будет работать до 23 ноября.

Александра Мурас