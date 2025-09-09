«Факт давления налицо»
Дмитрий Дризе — о перспективе объединения «санкционных усилий» США и ЕС
Россиянам могут еще больше ограничить поездки в Европу. Такие меры рассматриваются в рамках очередного — 19-го — пакета санкций ЕС. В США находится экспертная делегация сообщества, которая обсуждает синхронизацию ограничительных мер с Вашингтоном. Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил о готовности к решительным мерам против Москвы. Однако Брюссель должен сделать шаги навстречу союзнику. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что требования Белого дома уже выполняются Европой.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Старый и Новый свет едины в том, что боевые действия нужно завершать: «Обычный подход не сработал. Мы готовы принять решительные меры против России, но наши европейские партнеры должны полностью поддержать нас в этом, чтобы добиться успеха». Ранее Вашингтон старался избегать таких эпитетов. Тем не менее господин Бессент косвенно подтвердил слова министра энергетики Криса Райта о том, что ЕС должен прекратить покупать российские энергоресурсы.
Вот на что хочется обратить внимание: буквально на следующий день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил о том, что Будапешт заключает соглашение на поставку газа (внимание!) с западными поставщиками, и это будет долгосрочный контракт. Страна при этом не отказывается от российского топлива, речь идет о диверсификации энергетических потоков. Ранее Виктор Орбан достаточно долго рассуждал о перспективах украинского урегулирования, традиционно осуждал руководство ЕС. Можно было предположить, что венгерский премьер был несколько раздражен происходящими вокруг событиями.
Как бы то ни было, американских санкций пока нет, а вот Европа готовит 19-й пакет. Интересно, как теперь поведут себя Венгрия и Словакия: они намерены и дальше блокировать, но потом соглашаться или сразу согласятся? Между тем можно опять рискнуть сказать, что американские санкции уже действует. Как может быть по-другому, если самая пророссийская, как считается, страна Европы вынуждена менять экономическую стратегию, причем в самые кратчайшие сроки?
К слову, Еврокомиссия не исключает введение дополнительных ограничений на выдачу туристических виз гражданам РФ. Здесь нужно подчеркнуть, что речь идет не о запрете, а именно о дополнительных ограничениях. По разным оценкам, в 2024 году недружественные страны Европы посетили порядка 1,5 млн россиян. Несмотря на всю враждебность, сложную логистику и, соответственно, большие расходы на подобные путешествия.
Но вернемся к большой политике: как было неоднократно сказано ранее, стратегия Дональда Трампа в непредсказуемости и создании постоянной неопределенности. Вроде бы ждешь санкций, а он не жалеет комплиментов в адрес Москвы. Возможно, нечто похожее готовится и сейчас. Тем не менее факт давления налицо. Европа действительно пытается отказаться от российского топлива, даже страны, симпатизирующие Российской Федерации. Еще знаменательно, что заявление о санкциях делает не сам Трамп, а чиновник — министр финансов США, — именно он непосредственно занят подготовкой всех этих ограничительных мер, так что это тоже по-своему знак.
С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".