«Факт давления налицо»

Россиянам могут еще больше ограничить поездки в Европу. Такие меры рассматриваются в рамках очередного — 19-го — пакета санкций ЕС. В США находится экспертная делегация сообщества, которая обсуждает синхронизацию ограничительных мер с Вашингтоном. Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил о готовности к решительным мерам против Москвы. Однако Брюссель должен сделать шаги навстречу союзнику. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что требования Белого дома уже выполняются Европой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Старый и Новый свет едины в том, что боевые действия нужно завершать: «Обычный подход не сработал. Мы готовы принять решительные меры против России, но наши европейские партнеры должны полностью поддержать нас в этом, чтобы добиться успеха». Ранее Вашингтон старался избегать таких эпитетов. Тем не менее господин Бессент косвенно подтвердил слова министра энергетики Криса Райта о том, что ЕС должен прекратить покупать российские энергоресурсы.

Вот на что хочется обратить внимание: буквально на следующий день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил о том, что Будапешт заключает соглашение на поставку газа (внимание!) с западными поставщиками, и это будет долгосрочный контракт. Страна при этом не отказывается от российского топлива, речь идет о диверсификации энергетических потоков. Ранее Виктор Орбан достаточно долго рассуждал о перспективах украинского урегулирования, традиционно осуждал руководство ЕС. Можно было предположить, что венгерский премьер был несколько раздражен происходящими вокруг событиями.

Как бы то ни было, американских санкций пока нет, а вот Европа готовит 19-й пакет. Интересно, как теперь поведут себя Венгрия и Словакия: они намерены и дальше блокировать, но потом соглашаться или сразу согласятся? Между тем можно опять рискнуть сказать, что американские санкции уже действует. Как может быть по-другому, если самая пророссийская, как считается, страна Европы вынуждена менять экономическую стратегию, причем в самые кратчайшие сроки?

К слову, Еврокомиссия не исключает введение дополнительных ограничений на выдачу туристических виз гражданам РФ. Здесь нужно подчеркнуть, что речь идет не о запрете, а именно о дополнительных ограничениях. По разным оценкам, в 2024 году недружественные страны Европы посетили порядка 1,5 млн россиян. Несмотря на всю враждебность, сложную логистику и, соответственно, большие расходы на подобные путешествия.

Но вернемся к большой политике: как было неоднократно сказано ранее, стратегия Дональда Трампа в непредсказуемости и создании постоянной неопределенности. Вроде бы ждешь санкций, а он не жалеет комплиментов в адрес Москвы. Возможно, нечто похожее готовится и сейчас. Тем не менее факт давления налицо. Европа действительно пытается отказаться от российского топлива, даже страны, симпатизирующие Российской Федерации. Еще знаменательно, что заявление о санкциях делает не сам Трамп, а чиновник — министр финансов США, — именно он непосредственно занят подготовкой всех этих ограничительных мер, так что это тоже по-своему знак.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе