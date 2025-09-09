В АТОР рассказали, сколько стоили самые дорогие туры и бронирования лета

Самым дорогим туром этого лета стала поездка в Турцию за 34 млн руб., сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС.

За эти деньги компания из шести человек смогла провести более месяца на вилле в комплексе Max Royal.

Самый дорогой тур по России стоил 4,3 млн. руб. За эти деньги семья из четверых смогла позволить себе провести восемь дней на Байкале (без учета стоимости перелета).

Для иностранцев самым затратным въездным туром в РФ оказалась поездка, в программу которой вошло катание на танков. За это гости из арабской страны заплатили $31 тыс. с человека.

Директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин рассказал о самых дорогих бронированиях за лето. В России — 401 тыс. руб. за 4 ночи в «люксе» пятизвездочного отеля в горном кластере Сочи. По миру — 2,5 млн руб. за 20 дней в пятизвездочном отеле на побережье Анталии.