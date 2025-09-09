На Урале будут судить организатора финансовой пирамиды, собравшего 582 млн руб.

В Екатеринбурге завершено расследование по уголовному делу в отношении 43-летнего руководителя группы компаний «Народный капитал». Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, он обвиняется по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств граждан в особо крупном размере) и ч.1.1 ст. 195 УК РФ (отчуждение имущества юридического лица при наличии признаков банкротства).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с апреля 2016 года по июнь 2022 года обвиняемый организовал работу сети организаций, включая кредитно-потребительский кооператив и потребительский кооператив под брендом «Народный капитал». В различных регионах России работали офисы, где с гражданами заключались договоры на внесение денежных средств под проценты. Однако выплаты пайщикам осуществлялись за счет притока новых вкладов, что является классической схемой финансовой пирамиды. Общий объем привлеченных средств составил более 582 млн руб. Позднее обязательства перед инвесторами не были выполнены.

С ноября 2021 года по октябрь 2022 года обвиняемый, зная о признаках банкротства, переводил средства организации в адрес различных юридических и физических лиц. Эти действия привели к неспособности «Народного капитала» удовлетворить требования кредиторов, что нанесло ущерб на сумму не менее 6,6 млн руб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Полина Бабинцева