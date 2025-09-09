В Крыму не узаконены более 26 тысяч участков в СНТ

В Крыму не оформлены правоустанавливающие документы более чем на 26 тыс. участков в садоводческих товариществах. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, на сегодняшний день в Крыму зарегистрировано 719 СНТ, на территории которых расположено более 77 тыс. земельных участков. Из них официально оформлено только немногим более 51 тыс. участков.

Господин Аксенов напомнил, что участки в СНТ, переданные гражданам до марта 2014 года, можно оформить по упрощенной схеме до 1 января 2027 года. По истечении этого срока получить документы можно будет только в соответствии с положениями действующего федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

«При этом придется подтверждать совокупность многих условий, тратить время, нервы и силы. Как показывает практика, чаще всего по причине отсутствия необходимых архивных документов дело решается в суде. Так что стоит поторопиться»,— написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Ранее в республиканском министерстве имущественных отношений заявили, что все СНТ на территории Крыма к концу 2024 года получили заключение межведомственной комиссии о возможности расположения садоводческих кооперативов в учтенных границах.

Александр Дремлюгин, Симферополь