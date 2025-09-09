«Русский лосось» заявил о возобновлении поставок после десятилетнего перерыва

«Русский лосось» (Мурманская область) приступил к забою морской форели после остановки производства в 2015 году. Также начались первые поставки продукции в Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает «Интерфакс».

Первая партия морской форели — 1 тыс. т. В дальнейшем планируется возобновить поставки и товарного атлантического лосося. «Мы уже начали переговоры с крупнейшими торговыми сетями и поставщиками»,— заявил гендиректор компании Алексей Казьмин.

Срок доставки рыбной продукции в Санкт-Петербург составляет одни сутки, в Москву — двое. На данный момент «Русский лосось» располагает четырьмя морскими садковыми комплексами, флотом и береговой базой в поселке Лиинахамари в Печенгском округе региона.

Производство на площадках «Русского лосося» приостановили из-за массовой гибели рыбы. Тогда убытки в компании оценивались в более чем 1,5 млрд руб. В 2016-м компанию признали несостоятельной. Через три года, после мирового соглашения с кредиторами, деятельность «Русского лосося» возобновилась. ООО и производственные предприятия перешли под контроль Сбербанка.