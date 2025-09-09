В Донецке школе №115 присвоили имена российского ефрейтора Ивана Коковина и сына замглавы ЦРУ рядового Майкла Глосса, передает корреспондент «РИА Новости». Военнослужащие служили вместе и погибли в 2024 году в боях под Часовым Яром.

На церемонию присвоения школе имен военнослужащих приехал министр просвещения Сергей Кравцов. Также на ней присутствовали глава ДНР Денис Пушилин, первый зампредседателя Совфеда Владимир Якушев и командующий ВДВ Михаил Теплинский.

«Это знаковое событие говорит о том, что, несмотря на то, где родился человек и в какой стране, он понял, что надо бороться с неонацизмом, может быть, даже рискуя своей жизнью. Имена Майка Глосса, Ивана Коковина будут изучать в школах. Это действительно настоящие герои»,— сказал министр на церемонии (цитата по «РИА Новости»).

Майкл Глосс — сын замдиректора по цифровым инновациям ЦРУ Юлианы Галлиной. В составе ВС РФ он служил в десантном взводе 331-го гвардейского полка 98-й дивизии. 4 апреля в боях в районе «Вавилон» под Часовым Яром ему оторвало ногу снарядом. Ранен был и Иван Коковин. В то время как Майкл Глосс оказывал медпомощь ефрейтору, дрон сбросил на них боеприпас. Оба военнослужащих погибли. В декабре 2024 года им присвоили орден Мужества посмертно.

Полина Мотызлевская