Экс-директору колледжа в Ишимбае вынесли приговор за растрату

Салаватский городской суд вынес приговор экс-директору Ишимбайского профессионального колледжа Тагиру Сатлыкову и трем бывшим сотрудникам бухгалтерии учебного заведения, сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Бывший директор признан виновным в растрате или присвоении, совершенном организованной группой, с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 3 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), а бухгалтеры — в присвоении (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Тагира Сатлыкова приговорили к трем годам колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб., а его бывшим подчиненным назначено два года лишения свободы условно, с испытательным сроком на тот же период.

Суд установил, что с февраля 2018 по декабрь 2020 года подсудимые незаконно начисляли себе и другим работникам колледжа, не знавшим о преступном умысле, премии, которые затем присваивали. Всего за это время похищено более 2 млн руб.

Также установлено, что господин Сатлыков присвоил имущество, купленное на средства колледжа, а также «содействовал в получении дипломов» без фактического прохождения обучения и сдачи экзаменов.

Бывший директор колледжа не признал вину, а остальные подсудимые признали ее полностью.

Майя Иванова