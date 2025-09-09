С чувством глубокого поражения

Военно-воздушные силы (ВВС) США заключили контракт на разработку и производство противобункерной авиабомбы нового поколения — NGP (Next Generation Penetrator). Она призвана дополнить GBU-57 MOP (Guided Bomb Unit-57 Massive Ordnance Penetrator), которую американцы недавно применили против расположенной глубоко под землей ядерной инфраструктуры Ирана. Подобных боеприпасов у США, по оценке экспертов, осталось на один-два рейда. Новая бомба должна стать не менее эффективной, но чуть более легкой, чем GBU-57 MOP, с тем чтобы ее мог нести американский стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сверхтяжелая бомба GBU-57 MOP

Фото: U.S. Air Force / AP Сверхтяжелая бомба GBU-57 MOP

Фото: U.S. Air Force / AP

Контракт от ВВС США на создание прототипа новой противобункерной авиационной бомбы NGP, интерес к которой Пентагон проявляет уже несколько лет, на днях получила американская компания Applied Research Associates Inc. (ARA), которая будет выполнять его совместно с корпорацией Boeing. Boeing c 2011 года производит GBU-57 MOP — наиболее известную американскую сверхтяжелую бомбу, созданную с прицелом на расположенные глубоко в горах ядерные объекты Ирана и КНДР. GBU-57 MOP, считающаяся крупнейшей неядерной бомбой в мире, была впервые применена в ходе реальных боевых действий в июне этого года, когда США, поддерживая Израиль, атаковали ряд иранских ядерных объектов.

В ARA сообщили, что в рамках контракта, рассчитанного на два года, компания разработает и создаст прототип новой подобной бомбы. Боезаряд, как говорится в пресс-релизе фирмы, специализирующейся на проникающих боеприпасах, предполагается испытать в уменьшенном и полноформатном масштабе, чтобы оценить его возможности поражения «укрепленных и заглубленных целей, представляющих критические угрозы национальной безопасности США».

Единственным носителем 13,6-тонной GBU-57 MOP сейчас является бомбардировщик B-2 Spirit, который может нести до двух таких боеприпасов.

22 июня семь бомбардировщиков, вторгшись в воздушное пространство Ирана, сбросили 14 GBU-57 MOP на ядерные объекты в Фордо и Натанзе. Эксперты расходятся во мнении, насколько серьезный ущерб был нанесен иранской инфраструктуре в результате этих атак.

По словам научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александра Ермакова, активизация работы над NGP в первую очередь связана с расходованием в ходе летнего рейда на Иран значительной части запаса бомб GBU-57 MOP. «Концептуальные работы по теме перспективных тяжелых противобункерных корректируемых авиабомб в США не останавливались последние десятилетия, но шли неактивно, с небольшим финансированием. Пока не применили MOP, в этом не было особой нужды, да и выпросить деньги на штучные и явно дорогие изделия Пентагону было бы непросто»,— пояснил он “Ъ”.

Теперь, по словам Александра Ермакова, США решили ускоряться, так как, вероятно, запасов осталось на один-два серьезных рейда в лучшем случае, а аналогов по возможностям нет.

«И так по контракту два года уйдет на создание прототипов»,— отметил эксперт.

В ходе слушаний в Сенате после июньской операции против Ирана начальник штаба ВВС США Дэвид Оллвин заявил, что в Пентагоне «постоянно рассматривают варианты замены GBU-57 MOP, изучают передовые технологии или тактики, чтобы иметь возможность опережать события и быть уверенными, что у США в случае необходимости будет возможность осуществить операцию, подобную последней (июньской.— “Ъ”)». Впрочем, из его выступления следует, что и после создания NGP ВВС США хотели бы сохранить на вооружении как GBU-57 MOP, так и другие противобункерные бомбы.

Говорить об облике NGP, по словам Александра Ермакова, достаточно сложно, так как информация о ней ограниченна. «Однако можно предположить, что это будет чуть меньшее по размерам и более массовое изделие, так как его носителем однозначно будет уже не только B-2, но и новый бомбардировщик B-21 Raider, который меньше Spirit по размерам и грузоподъемности»,— продолжил эксперт.

Ранее в Пентагоне указывали, что осколочно-фугасная боевая часть NGP должна весить 9,9 тонны. Предполагается, что B-21 Raider сможет нести два таких боеприпаса.

должна весить 9,9 тонны. Предполагается, что Raider сможет нести два таких боеприпаса. Также по требованию заказчика NGP должна поражать цель с точностью до 2,2 м (в 90% случаев), причем «как в условиях GPS, так и в условиях ухудшения и отсутствия сигнала». Это более точно, чем потенциал GBU-57 MOP и других корректируемых авиабомб.

В отличие от GBU-57 MOP новая бомба должна запускаться и с дальних дистанций, что призвано снизить уязвимость ее носителей.

«Возможно, для сохранения или улучшения возможности по поражению заглубленных целей при разработке NGP будут использоваться иные, чем на GBU-57 MOP, технические решения. Например, бомбу могут оснастить ракетным ускорителем, чтобы она не просто под своим весом поражала цель, но и дополнительно разгонялась. Такое на бетонобойных бомбах практикуется давно»,— допустил Александр Ермаков.

В МИД РФ резко раскритиковали июньскую операцию США против Ирана. «Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, который ранее однозначно квалифицировал подобные акции как недопустимые»,— заявили в ведомстве.

Елена Черненко