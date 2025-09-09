Icegergert призвал Дурова вернуть удаленный из Telegram альбом

Рэпер Icegergert (Георгий Гергерт) записал видеообращение к основателю соцсети Telegram Павлу Дурову с просьбой восстановить его новый альбом. По словам рэпера, закрытый Telegram-канал, в котором были выложены песни с нового альбома «Глаз бога», удалился по непонятной причине. Icegergert просит господина Дурова их восстановить.

Обращение рэпер опубликовал в Telegram-канале. На нем рэпер находится в одной гримерке с Бастой (Василий Вакуленко), Гуфом (Алексей Долматов) и Карандашом (Денис Григорьев). «Паша, отзовись, пожалуйста. Помоги земляку!» — говорит Баста, появляясь в кадре видеообращения.

Icegergert — рэпер из Санкт-Петербурга, резидент лейбла Gazgolder. В 2025 году он стал номинантом рейтинга журнала Forbes «30 до 30». На «Яндекс.Музыке» у него 6,8 млн прослушиваний за месяц. Среди самых популярных треков --фит со SKY RAE «Наследство», фит с Kizaru Fake ID, а также песни Casino и Hoodtrapstar.

В марте 2021 года Telegram удалил большинство самых популярных ботов для «пробива» персональной информации. Среди них был в том числе бот «Глаз бога», а также «Smart Search Bot», «Архангел» и «Mail Search Bot».

Полина Мотызлевская