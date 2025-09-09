В Крыму курорты Ялта и Судак частично остались без света из-за аварии

В Крыму наблюдаются перебои с электроэнергией в курортном городе Судак, а также в некоторых районах Ялты и Ливадии. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго». По информации специалистов госпредприятия, отключения произошли из-за аварии на линии электропередачи в юго-восточной части полуострова.

Сначала без света остались некоторые районы Ялты и Ливадии, затем частично обесточенными оказались город Судак и близлежащие села Веселое и Дачное. На месте происшествия работают аварийные бригады. Восстановить электроснабжение планируется до конца рабочего дня.

В «Крымэнерго» указали также на высокую вероятность повреждения линий электропередачи в связи с объявленным в Крыму экстренным штормовым предупреждением на ближайшие три дня. Чтобы оперативно устранить последствия возможных аварий, на предприятии сформировали дополнительные аварийно-восстановительные бригады и привели в готовность резервные источники электроснабжения.

Александр Дремлюгин, Симферополь