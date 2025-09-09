Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ипатово полицейские устанавливают обстоятельства массовой драки

В Ипатово полицейские устанавливают обстоятельства конфликта, который произошел на одной из торговых площадок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Видео с потасовкой появилось сегодня в социальных сетях. На место прибыли оперативники.

«Все участники бытового конфликта – местные жители, они установлены и находятся в отделе внутренних дел. В настоящее время полицейские выясняют детали и обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении полиции.

Константин Соловьев

Новости компаний Все