В Ипатово полицейские устанавливают обстоятельства массовой драки

В Ипатово полицейские устанавливают обстоятельства конфликта, который произошел на одной из торговых площадок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Видео с потасовкой появилось сегодня в социальных сетях. На место прибыли оперативники.

«Все участники бытового конфликта – местные жители, они установлены и находятся в отделе внутренних дел. В настоящее время полицейские выясняют детали и обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении полиции.

Константин Соловьев