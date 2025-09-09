Чем известен лидер «Хамаса» Халиль аль-Хайя

9 сентября в столице Катара Дохе израильской атаке подверглись лидеры палестинской группировки «Хамас», участвовавшие в переговорах о прекращении огня в секторе Газа. По данным израильских СМИ, был убит один из лидеров «Хамаса» Халиль аль-Хайя, однако позднее источники в палестинском движении опровергли эту информацию. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер «Хамаса» Халиль аль-Хайя

Фото: Esa Alexander / File Photo / Reuters Лидер «Хамаса» Халиль аль-Хайя

Фото: Esa Alexander / File Photo / Reuters

Халиль аль-Хайя родился 5 ноября 1960 года в городе Газе. В 1983 году получил степень бакалавра факультета основ религии в Исламском университете Газы, в 1986-м — степень магистра в области сунны и хадисов в Иорданском университете. В 1997 году получил докторскую степень в области сунны и хадисов в Университете Священного Корана и исламских наук в Судане. Был членом Ассоциации палестинских ученых. Несколько лет работал в Исламском университете Газы.

В 1980-х был несколько раз арестован израильскими силовиками за антиизраильскую и исламистскую деятельность. Во время «первой интифады» 1987–1993 годов присоединился к движению «Хамас». Был близким соратником будущего лидера «Хамаса» Яхъи Синвара, с которым познакомился еще в 1983 году.

В 2006 году был избран членом Палестинского законодательного совета от Газы от «Хамаса». Во время боевых действий в Газе в 2012 и 2014 годах был официальным представителем офиса «Хамаса», участвовал в мирных переговорах в Каире. С 2017 года — заместитель главы регионального политбюро «Хамаса» в Газе.

В январе 2024 года израильские СМИ объявили о том, что аль-Хайя ликвидирован в пригороде Бейрута, но эта информация не подтвердилась. В октябре 2024 года возглавил политическое бюро «Хамаса». Был главным переговорщиком от «Хамаса» по обсуждению условий освобождения израильских заложников.

В 2007 году в результате удара израильской авиации погибли двое братьев Халиля аль-Хайи, четверо племянников и один из двоюродных братьев. В 2008 году был убит его сын Хамза, в 2014-м в результате удара израильской ракеты погиб его второй сын Усама вместе с семьей.