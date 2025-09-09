Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Силы ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ над Черным морем

Российские средства противовоздушной обороны сбили над Черным морем 10 беспилотников армии Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«С 13:30 до 14:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря»,— говорится в сообщении.

Утром Минобороны сообщило, что с 23:00 мск 8 сентября до 7:00 мск 9 сентября над Черным морем было сбито 15 беспилотников ВСУ. Всего, согласно утренней сводке военного ведомства, над шестью регионами страны был уничтожен 31 украинский БПЛА.

