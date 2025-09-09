Житель Забайкалья осужден за убийство собаки

Краснокаменский районный суд Забайкалья вынес решение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве собаки. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, он признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель). В ведомстве уточняют, что дело «вызвало широкий общественный резонанс».

Судом установлено, что в мае 2025 года 34-летний житель села Маргуцек Краснокаменского района намеренно завел во двор своего дома чужую собаку. После этого в присутствии трех детей убил ее «множественными ударами по голове металлическим ключом».

Решением суда мужчине назначено наказание в виде одного года исправительных работ. 10% из его заработной платы в это время будет удерживаться в доход государства. Приговор не вступил в законную силу. Подсудимый признал свою вину.

Влад Никифоров, Иркутск