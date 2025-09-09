Премия мира имени Толстого присуждена Рахмону, Жапарову и Мирзиёеву

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, руководитель Киргизии Садыр Жапаров и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев стали лауреатами международной премии мира имени Льва Толстого, передает «РИА Новости». О присуждении награды объявил на церемонии в Москве глава Большого и Мариинского театров, председатель жюри Валерий Гергиев.

Руководители трех стран удостоены премии за значительный личный вклад в укрепление мира и безопасности в Средней Азии. Особое внимание при выборе лауреатов было уделено факту подписания ими договора о точке стыка государственных границ и Ходжентской декларации о вечной дружбе.

Профессор Академии государственного управления при президенте Таджикистана и Шанхайского университета политики и права Рашид Алимов в беседе с ТАСС назвал присуждение премии трем президентам «сигналом для всего человечества». По его словам, путь к миру возможен, если при его достижении учитываются политическая воля, историческая ответственность и стремление к единству.

Фонд премии Толстого учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим и военно-историческим обществами, а также Российским фондом мира. Премия присуждается за заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность. Первую такую премию вручили Африканскому союзу в 2024-м.