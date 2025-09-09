В Дагестане суд рассмотрит дело 12 обвиняемых в краже нефти на 5 млн рублей

Ногайский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 12 человек, обвиняемых в краже нефти у ООО «ДагБурСервис» в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Дагестана.

По версии следствия, в 2023 году двое из фигурантов организовали перекачку нефти в цистерны «Камазов» и ее дальнейшую реализацию.

«В состав группы вошли четверо родственников, а также еще восемь человек. Все 12 мужчин добровольно присоединились к группе, осознавая ее преступные цели и выполняя распределенные между ними роли. Часть непосредственно участвовала в краже, другие предоставили транспорт, организовали сбыт похищенного топлива и обеспечивали беспрепятственное движение автомобилей»,— отметили в ведомстве.

За год обвиняемые смогли похитить 119 т нефти на сумму почти 5 млн руб. Кроме этого, их фигуранты повредили нефтепровод.

Все 12 обвиняемых были взяты под стражу, мера пресечения им продлена на полгода.

Наталья Белоштейн