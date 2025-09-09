Суд Петербурга запретил в России фото-отзывы на товары для взрослых с AliExpress

Калининский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространять на территории России фотографии, опубликованные в отзывах на товары для взрослых из онлайн-магазина AliExpress. Руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева сообщила, что административный иск подала прокуратура после того, как обнаружила 13 фотографий лиц в «полупрозрачном и прозрачном» нижнем белье.

«Очень плохо эти фото могут повлиять на духовное, психическое, нравственное и физическое воспитание несовершеннолетних, а посещение открыто для всех без исключения граждан»,— написала госпожа Лебедева в Telegram-канале.

По ее словам, эксперты обнаружили на всех фотографиях «демонстрацию сексуального поведения». Фотографии публиковали пользователи, оценивающие товар.

Это не первый иск прокуратуры, поданный из-за объявлений на AliExpress. В начале 2024 года Дорогомиловский суд Москвы запретил продавать онлайн-устройства для скрытия номеров от камер. Такие механизмы, в частности, на AliExpress назвали «запрещенными к распространению».