Ставропольца обязали выплатить штраф за удар полицейскому в грудь

Ипатовский районный суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в апреле 2025 года подозреваемого за рулем автомобиля остановили сотрудники ГАИ. Правоохранители, почувствовав запах алкоголя, предложили ему пройти в патрульный автомобиль, на что тот категорически отказался. В суде доказано, что фигурант, не согласившись с требованиями, нанес инспектору удар в область груди.

Подсудимому назначили штраф в 50 тыс. руб. Приговор суда вступил в законную силу.

Константин Соловьев