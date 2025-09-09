Общественник Виталий Бородин будет добиваться «отмены» группы «Воровайки»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил «отменить» музыкальную группу «Воровайки». По его словам, такие «песни про силовиков» как «Хоп, мусорок» недопустимы. Он пообещал «приложить усилия», чтобы коллектив проверили правоохранительные органы.

«Во времена проведения СВО артисты должны петь исключительно патриотические песни. Пускай на сцену выходят патриоты, а не люди с цензурой, пропагандой ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено — ''Ъ'') и прочим развратом. Нормальный человек даже не поймет, о чем этот коллектив поет»,— заявил господин Бородин в интервью «Абзацу».

Группа «Воровайки» была основана в 1999 году. Известность приобрела благодаря исполнению песен в жанре шансона. Трек «Хоп, мусорок» — одна из самых известных песен женского коллектива. В 2025 году она в очередной раз завирусилась в соцсетях.

Полина Мотызлевская