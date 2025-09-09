В Самарской области сотрудника сетевой компании поймали на злоупотреблении полномочиями

УФСБ России по Самарской области пресекло незаконные действия руководителя Жигулевского отделения филиала ПАО «Россети Волга» — «Самарские РС». В отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Установлено, что в сентябре 2023 года между филиалом и коммерческой организацией был подписан договор на расчистку охранных зон высоковольтных сетей. Подрядчик не выполнил обязательства, но руководитель филиала содействовал оплате невыполненных работ.

Это привело к ущербу на сумму более 1,3 млн руб. Чтобы скрыть преступление, руководитель заставил подчиненных выполнять работы, которые должен был сделать подрядчик.

Георгий Портнов