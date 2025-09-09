Жителя Самарской области приговорили к 19 годам колонии за передачу данных Украине

Саратовский областной суд приговорил 46-летнего жителя Самарской области Евгения Дубского к 19 годам колонии строгого режима за государственную измену (ст. 275 УК РФ) и незаконный сбыт основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов (пп. «а», «в» ч. 5 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ъ, Коммерсантъ Фото: Ъ, Коммерсантъ

Как выяснили следователи, осенью 2023 года Евгений Дубский «инициативно установил контакт с сотрудниками службы безопасности Украины» и передал им схему оборонно-промышленного предприятия и сведения о сотрудниках.

«В феврале 2024 года он, выполняя задания куратора из Украины, осуществлял слежку за командованием одной из воинских частей, расположенной в регионе. Кроме того, в июне 2024 года Дубский перевез из г. Новороссийска Краснодарского края в г. Энгельс Саратовской области с целью сбыта оружие и боеприпасы к нему, после чего был задержан»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Жителя Самарской области задержали сотрудники УФСБ России по Саратовской области.

Сабрина Самедова