Непал в революционном огне

Протестующие в Непале заявили, что страна перешла под их контроль — глава правительства подал в отставку. Демонстранты призывают сформировать новый кабмин и провести выборы, передает телеканал India Today. Начальник штаба армии Непала анонсировал обращение к нации. 5 сентября местные власти заблокировали почти все соцсети, в результате в столице вспыхнули массовые беспорядки. В них приняли участие несколько тысяч человек, в основном — представители молодежи. Погибло не менее 22 человек, около 500 пострадали, сообщает India Today. СМИ назвали происходящее «Революцией зумеров».

В столице страны Катманду демонстранты подожгли частную резиденцию премьера, офис президента, здание парламента и верховного суда. Толпа требовала немедленных перемен во власти, рассказала корреспондент индийского телеканала WION: «Ситуация в Катманду накаляется — протестующие окружили здание непальского парламента. Демонстранты вступили в столкновение с полицией, они кидают в них булыжниками, в ответ полицейские выпускают слезоточивый газ. Молодежь хочет изменений в непальской политической системе, они скандируют лозунги у ворот парламента. Люди требуют выборов нового премьера, они недовольны разгулом коррупции среди чиновников и социальным неравенством. К сожалению, только зумеры вышли на улицы Катманду, пока остальная страна просто наблюдает за ходом протестов».

Накануне правительство Непала отменило распоряжение о блокировке соцсетей, но протесты продолжились. По данным India Today, демонстранты избили главу МИДа и министра финансов страны. При этом некоторым чиновникам удалось покинуть Непал, прежде Reuters сообщил о начале эвакуации премьера и остальных членов кабмина. Жена бывшего главы правительства погибла после атаки протестующих на их резиденцию, пишут местные СМИ.

Непальцы отчасти рады беспорядкам и видят в этом возможность перемен, говорит гид в Катманду Дина Сулейменова: «Вчера было самое страшное, потому что на улицы вышла в основном молодежь, это было организовано, их расстреляли. Потом начались еще большие беспорядки. Сегодня все горит вокруг, везде дым. На главной улице жгут покрышки, люди кидают в дома бутылки. Подожгли дома министров и политиков, отель Hilton, закрыли аэропорты.

Уже много лет, с тех пор как ушел король, постоянно меняется правительство, оно постоянно не устраивает всех. Считается, что это демократия, но здесь получается, что ее нет. Последнее время пытались все время блокировать доступ к новостям, журналисты не могли написать критику. На днях объявили, что запрещают все социальные сети. Хотели, чтобы не показывали какие-то новости про политиков. Люди не могли свободно общаться.

Протест был не просто для того, чтобы вернули социальные сети, он был вызван и повсеместной коррупцией: люди хотят, чтобы премьер и министры ушли со своих постов и были проведены новые выборы».

Среди пострадавших россиян нет, рассказал “Ъ FM” пресс-секретарь российского посольства в Непале Александр Ивашев: «У россиян действительно есть проблемы. Многие не могут сейчас добраться до Катманду для последующей отправки на родину. Мы рекомендуем не торопиться с выездом, потому что аэропорт сейчас закрыт, все рейсы приостановлены. Мы оказываем всем поддержку. Хочу подчеркнуть, что ситуация, в которой оказались российские туристы, сейчас стабильна, ничего не угрожает их жизням.

Мы в тесной координации с полицией, со здравоохранительными учреждениями. Нет никаких оснований беспокоиться об их здоровье».

Сейчас в Непале введен комендантский час, местный совет по туризму запустил бесплатные автобусы для эвакуации иностранных граждан. Людям, которые планируют посетить страну в ближайшее время, лучше сдать путевки, советует вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян: «На текущий момент информацию уточняют у туроператоров аналитики АТОРа. По приблизительным оценкам, порядка 200 туристов сейчас там находятся, сейчас будем понимать, сколько из них по линии операторов. Безусловно, могут быть граждане, которые там находятся с туристическими целями, но не приобретали туры, а самостоятельно планировали поездку.

Пока рекомендую избегать мест массового скопления, ожидать информации от консульских служб, если будет проводиться эвакуация. Но надо учитывать, что аэропорт закрыт. При этом надо понимать, что туристы на самом деле в столице не проводят время, а больше ездят по стране, в горные местности. Я думаю, что там вряд ли высокая опасность оказаться в зонах массовых протестов. В ближайшее время точно не стоит вылетать в Непал: до момента открытия аэропорта и стабилизации ситуации с протестами. В любом случае каждая такая заявка будет рассматриваться индивидуально. Но их не очень много. Эта страна все-таки не в топе по популярности у российских путешественников».

По данным Reuters, президент Непала принял отставку премьер-министра Шармы Оли. Протестующие просят назначить главой правительства мэра Катманду — рэпера Балендру Шаха. Из-за массовых беспорядков в Непале соседняя Индия ввела режим повышенной готовности.

Никита Путятин, Анна Кулецкая