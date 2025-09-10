Правильная атмосфера
Тренды осеннего маникюра
«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о главных тенденциях маникюра этой осени.
Типичная картина уходящего лета и первых признаков приближающейся осени находит свое отражение и в маникюре: традиционно палитра становится более спокойной, появляются сезонные мотивы вроде землистых оттенков, теплые шоколадный и ягодный цвета. Из новинок этой осени — разнообразные варианты горошка, осколки и сияние драгоценных камней, необычный френч: выбор за вами.
Шоколад: все оттенки коричневого
1 / 4
Горошек: точки как новый универсальный принт
1 / 3
Хром: благородный блеск металла
1 / 8
Драгоценности: нестандартное решение
1 / 3
Френч по-новому: переосмысливая классику
1 / 4