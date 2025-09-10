Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Правильная атмосфера

Тренды осеннего маникюра

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о главных тенденциях маникюра этой осени.

Типичная картина уходящего лета и первых признаков приближающейся осени находит свое отражение и в маникюре: традиционно палитра становится более спокойной, появляются сезонные мотивы вроде землистых оттенков, теплые шоколадный и ягодный цвета. Из новинок этой осени — разнообразные варианты горошка, осколки и сияние драгоценных камней, необычный френч: выбор за вами.

Шоколад: все оттенки коричневого

Фото: @themaniclub

Фото: @manucurist

Фото: @themaniclub

Фото: @manucurist

Горошек: точки как новый универсальный принт

Фото: @dualipa

Фото: @dualipa

Хром: благородный блеск металла

Фото: @brushedbyb_

Фото: @brushedbyb_

Драгоценности: нестандартное решение

Фото: @thenaillologist

Фото: @thenaillologist

Френч по-новому: переосмысливая классику

Фото: @thenaillologist

Фото: @thenaillologist

Ирина Кириенко

