Правильная атмосфера

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о главных тенденциях маникюра этой осени.

Типичная картина уходящего лета и первых признаков приближающейся осени находит свое отражение и в маникюре: традиционно палитра становится более спокойной, появляются сезонные мотивы вроде землистых оттенков, теплые шоколадный и ягодный цвета. Из новинок этой осени — разнообразные варианты горошка, осколки и сияние драгоценных камней, необычный френч: выбор за вами.

Шоколад: все оттенки коричневого

Фото: @themaniclub Фото: @rhode Фото: @rhode Фото: @manucurist

Горошек: точки как новый универсальный принт

Фото: @dualipa Фото: @nailartbyqueenie Фото: @vanityprojects

Хром: благородный блеск металла

Фото: @brushedbyb_ Фото: @paintedbyamairani Фото: @mynailgirlness Фото: @melanated.mani Фото: @disseynails Фото: @disseynails Фото: @melanated.mani Фото: @brownluxenails

Драгоценности: нестандартное решение

Фото: @thenaillologist Фото: @coatmx_ Фото: @miuf_saki

Френч по-новому: переосмысливая классику

Фото: @thenaillologist Фото: @disseynails Фото: @iramshelton Фото: @thenaillologist

Ирина Кириенко