В Самарской области расследуют пожар на полигоне ТБО «Преображенка»

Начата проверка по факту возгорания на полигоне ТБО «Преображенка». Пожар произошел на нерабочей карте объекта. Пламя охватило площадь около 500 кв. м. Об этом сообщает Самарская межрайонная природоохранная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Для ликвидации возгорания создан оперативный штаб из сотрудников контрольного органа и министерства природных ресурсов и экологии региона. Начат отбор проб воздуха в санитарно-защитной зоне и ближайших жилых районах.

Пожар на полигоне начался во вторник, 9 сентября, в 4:20 (MSK+1). Причиной происшествия стал выброс свалочного газа. Огонь тушат засыпкой грунтом.

Георгий Портнов