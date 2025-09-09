Большинство отелей и гостиниц прошли самооценку в реестре Росаккредитации

Более 24,5 тыс. средств размещения прошли самооценку в новой системе классификации и направили данные в Росаккредитацию. Всего реестр насчитывает 33,5 тыс. объектов. Об этом сообщил заместитель гендиректора Национального института аккредитации Росаккредитации Александр Андринатьев. Согласно новому законодательству, классификация теперь охватывает не только гостиницы, но и другие средства размещения: кемпинги, глэмпинги, базы отдыха и санатории.

«Наша система классификации позволила легализовать более 9,5 тыс. объектов. Часть из них существовала когда-то, но почему-то попала в серую зону. Здорово, что такие новые типы средств размещения как базы отдыха, кемпинги и санатории также вышли в правовое поле и теперь могут себя позиционировать тем, кем они являются»,— рассказал господин Андринатьев на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ».

Самооценка — это первый и обязательный этап новой системы классификации средств размещения, введенной в России с 1 января 2025 года. Второй этап — присвоение категории звездности. По новым правилам звезды уже получили более 1,5 тыс. средств размещения, уточнил господин Андринатьев. Для гостиниц, сведения о которых отсутствуют в реестре, предусмотрен штраф: для должностных лиц — от 50 тыс. до 70 тыс. руб., для юридических лиц — от 300 тыс. до 450 тыс. руб.