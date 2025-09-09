Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
У ЧМК снова проблемы с газом

«Криогенмаш» взыскивает с челябинского комбината более 880 млн рублей

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск АО «Криогенмаш» о взыскании почти 882 млн руб. с ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, входит в группу «Мечел») и Газпромбанка. По данным истца, ответчик задолжал за строительство новой криогенной воздухоразделительной установки, приостановив финансирование проекта с января этого года. Общая сумма долга — почти 1,3 млрд руб. Суд принял обеспечительные меры и запретил банку выплачивать ЧМК 2,1 млрд руб. по банковской гарантии. Ранее арбитражный суд региона взыскал с комбината 1,8 млрд руб. в пользу НОВАТЭКа, еще один иск на 908 млн руб. рассматривается.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Челябинскому металлургическому комбинату предъявлен очередной крупный иск. Арбитражный суд Москвы принял заявление АО «Криогенмаш» (Балашиха Московской области) о взыскании с ЧМК 881,8 млн руб. Соответчиком выступает АО «Газпромбанк». Предварительное заседание назначено на 29 сентября. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Одновременно суд по ходатайству истца принял обеспечительные меры и запретил Газпромбанку исполнять требования ЧМК об уплате средств по банковским гарантиям, выданным в 2023 году. Согласном материалам дела, гарантии были оформлены для исполнения обязательств АО «Криогенмаш» по трем договорам с ЧМК, заключенным 17 декабря 2021 года, 3 сентября 2022 года и 29 марта 2023 года. Гарантия действовала до 31 августа 2025 года включительно.

«В нарушение условий договоров ответчик, злоупотребляя своим правом, обратился к гаранту с требованиями о выплате денежных средств в сумме 2,16 млрд руб. на основании банковских гарантий. Указанные действия ответчика дают основание полагать, что непринятие мер по обеспечению иска в настоящий момент может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда»,— говорится в материалах дела.

В пресс-службе АО «Криогенмаш» сообщили “Ъ-Южный Урал”, что у ЧМК имеется существенная просроченная задолженность за поставленные товары и выполненные работы, принятые, но не оплаченные на общую сумму 1,297 млрд руб. Договоры, о которых идет речь в деле, касаются строительства новой криогенной воздухоразделительной установки (ВРУ), разработанной специально для ЧМК и позволяющей получать одиннадцать вариантов технических газов — в жидком и газообразном виде и при разном давлении.

По данным истца, задолженность начала формироваться с середины 2024 года, а с 1 января 2025 года ЧМК полностью прекратило финансирование проекта строительства ВРУ. В АО «Криогенмаш» отмечают, что пытались урегулировать спор в досудебном порядке и неоднократно направляли ЧМК письменные уведомления. Но все требования были оставлены без ответа и удовлетворения.

«Несмотря на отсутствие оплаты, полагаясь на добросовестность ПАО “ЧМК”, АО “Криогенмаш” продолжало исполнять обязательства, отгружая товары и выполняя строительные работы. АО предлагало различные схемы финансирования проекта, были подготовлены официальные предложения, однако ни один документ с графиком оплаты и с изменением схемы финансирования подписан не был. Неисполнение кредиторских обязанностей со стороны ПАО вело к сдвижению сроков и поставки, и выполнения работ. Последнее требование в адрес ПАО датировано 1 августа 2025 года, на день подачи иска также было проигнорировано»,— сообщили в пресс-служба АО «Криогенмаш» в ответе на запрос “Ъ-Южный Урал”.

АО «Криогенмаш» входит в ПАО «Объединенные машиностроительные заводы» (ОМЗ). Занимается производством оборудования для разделения воздуха по снабжению техническими газами и разработке комплексных решений в области СПГ. По информации официального сайта компании, оборудование «Криогенмаша» обеспечивает около 70% годового объема производства технических газов в России. Предприятие создавало воздухоразделительные установки для Магнитогорского металлургического комбината, а также для «Северстали», меткомбинатов в Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Липецке и зарубежных странах. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «Криогенмаш» в 2024 году составила 10,1 млрд руб., чистая прибыль — 629,7 млн руб.

В ПАО «ЧМК» и АО «Газпромбанк» на запрос по поводу судебного спора не ответили. Но Челябинский металлургический комбинат направил в суд заявление об отмене принятых обеспечительных мер. Суд рассмотрит его 29 сентября.

Группа «Мечел», в которую входит Челябинский металлургический комбинат, испытывает финансовые трудности. По итогам первого полугодия 2025 года компания отчиталась об убытке по МФСО в размере 40,5 млрд руб., что в 2,4 раза превысило показатель аналогичного периода прошлого года (–16,7 млрд руб.). Рост убытков произошел из-за существенного снижения выручки в добывающем и металлургическом сегментах. В последнем показатель снизился на 22% вследствие сокращения объемов продаж и стоимости большинства видов продукции на фоне стагнации спроса. Консолидированная выручка «Мечела» за год сократилась на 26%, до 152,3 млрд руб.

В 2024 году ПАО «ЧМК», по данным «СПАРК-Интерфакс», получил чистый убыток в размере 6,7 млрд руб. после прибыли 1,6 млрд в 2023-м. Выручка предприятия в прошлом году составила 172,8 млрд руб.

С начала года контрагенты предъявили ЧМК более 350 исков на общую сумму почти 5,5 млрд руб. Крупнейшие требования, помимо АО «Криогенмаш», предъявило ООО «НОВАТЭК — Челябинск» — три заявления о взыскании задолженности за поставленный газ на общую сумму 2,7 млрд руб. Два иска на 1,8 млрд руб. удовлетворены, но обжалуются ЧМК. Третий иск на 908 млн руб. рассматривается.

Юлия Гарипова

