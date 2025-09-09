На березниковской электроподстанции введено в строй импортозамещенное оборудование

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе рабочего выезда в Березники посетил энергоцентр Корпорации «ВСМПО-Ависма». Здесь было введено в эксплуатацию импортозамещенное оборудование на подстанции «Космос». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства. Фото: пресс-служба краевого правительства.

Подстанция «Космос» повышает стабильность электроснабжения производства губчатого титана и энергетическую безопасность Верхнекамья. Замена оборудования началась в 2024 году. С начала этого года специалисты приступили к монтажу высоковольтного оборудования, устройств защиты телемеханики и сигнализации. На предприятии также провели тестирование, отработали интеграцию вводимого оборудования и устройств релейной защиты и автоматики. После этого новое оборудование начало работу.

Подстанция «Космос» была введена в строй в 2011 году. Это позволило высвободить более 200 МВт используемой электрической мощности, разгрузить подстанцию «Титан» и обеспечить тем самым более высокую надежность электроснабжения всех потребителей Березниковско-Соликамского энергоузла. Кроме того, эксплуатация подстанции «Космос» позволила предприятию значительно снизить затраты на электроэнергию, уменьшив тарифы за передачу электроэнергии по региональным сетям.

Также на предприятии были вручены награды работникам промышленной отрасли. За вклад в развитие промышленности Пермского края и многолетний плодотворный труд были награждены десять сотрудников предприятия.

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – крупнейший в мире производитель титановой продукции и всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов, а также прессованных изделий из алюминиевых сплавов, полуфабрикатов из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе. Продукция широко используется в гражданской авиации и космической индустрии, энергетике, нефтегазовой и химической промышленности, судостроении, медицине и строительстве. «ВСМПО-Ависма» территориально расположена на двух производственных площадках: в Верхней Салде (Свердловская область) и в Березниках.