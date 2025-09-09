Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Дагестане объявили штормовое предупреждение о дождях с градом

Сильные дожди, град, гроза ожидаются в отдельных районах Республики Дагестан с 9 по 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве рекомендовали не забывать о мерах безопасности, на дорогах соблюдать скоростной режим.

Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие строения. Держаться в стороне от линий электропередач и деревьев, говорится в сообщении регионального МЧС.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все