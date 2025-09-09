В Дагестане объявили штормовое предупреждение о дождях с градом
Сильные дожди, град, гроза ожидаются в отдельных районах Республики Дагестан с 9 по 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В ведомстве рекомендовали не забывать о мерах безопасности, на дорогах соблюдать скоростной режим.
Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие строения. Держаться в стороне от линий электропередач и деревьев, говорится в сообщении регионального МЧС.