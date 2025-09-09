Бывший топ-менеджер WhatsApp подал на компанию в суд

Бывший глава отдела кибербезопасности WhatsApp Аттаулла Байг подал в суд на владеющую этим сервисом компанию Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), обвинив ее в «систематических нарушениях кибербезопасности».

Как утверждает истец , компания подвергала опасности личные данные миллиардов пользователей, а его самого уволила за то, что он выявил проблемы и сообщил о них руководству. Иск подан в окружной суд Северного округа Калифорнии в Сан-Франциско. Об этом сообщает The Guardian.

В своем иске Аттаулла Байг сообщает, что возглавлял отдел кибербезопасности в WhatsApp с 2021 года до увольнения в 2025 году. За время работы он увидел, что примерно у 1,5 тыс. инженеров мессенджера есть неограниченный доступ к данным пользователей, это должным образом не контролируется и, следовательно, нарушает решение правительства США, по которому компанию уже штрафовали на $5 млрд в 2020 году.

Господин Байг указывает, что с таким доступом инженеры имеют возможность «перемещать данные пользователей или похищать их», в том числе контактную информацию, IP-адреса, фото профиля, и делать это незаметно, не оставляя следов. Кроме того, отмечает истец, компания не справляется с проблемой взлома аккаунтов хакерами и похищения по 100 тыс. аккаунтов в день. Вместо этого, утверждает господин Байг, его предложения по устранению проблем игнорировались. Инженер уверен, что поводом к увольнению стали его неоднократные обращения к руководству WhatsApp и даже к Марку Цукербергу с призывом обратить внимание на эти проблемы. Истец добивается через суд денежной компенсации, а также мер в отношении работодателя. В самой компании заявили, что Аттаулла Байг был уволен за плохую работу, низкое качество которой якобы подтверждают многие коллеги-инженеры.

Алена Миклашевская