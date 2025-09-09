В этом году россияне стали чаще выбирать наземный транспорт для путешествий по стране. По данным big data «МегаФона», этим летом среди ключевых автодорог наибольший рост интернет-трафика показало восточное направление. Так, абоненты на автотрассе «Амур» (Чита—Хабаровск) увеличили передачу данных на 21%. А вот по железной дороге в летние отпуска туристы стали чаще отправляться на юг, в первую очередь на Кавказ. Также в топ-3 по приросту вошли Красноярский край и Югра.

Аналитики предсказали снижение прибыли банков. Текущий год станет для них переломным — после спада кредитования во всех сегментах они сделают ставку на привлечение менее рисковых заемщиков. Прибыль упадет до 3,3 трлн руб., но может вырасти до 7,5 трлн руб. к 2030 году. Об этом говорится в обзоре банковского сектора «Эксперт РА».

Готовые квартиры в российских мегаполисах вновь начали дешеветь. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в августе составила 143 тыс. руб., подсчитала компания «Этажи» по итогам закрытых сделок. Ее представитель уточняет, что по сравнению с предыдущим месяцем цены снизились на 0,4%. Он также добавляет, что без учета Москвы и Санкт-Петербурга падение было более значительным. По данным компании «Плюс», квадратный метр в сделках за аналогичный период подешевел сразу на 8%.