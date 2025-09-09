Суд взыскал в доход государства имущество экс-следователя СКР

Дорогомиловский суд Москвы взыскал в доход государства имущество экс-следователя Главного управления СКР по Подмосковью Кирилла Качура (объявлен в России иноагентом) и аффилированных с ним лиц на 247 млн руб., передает «РИА Новости».

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, в котором надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства 11 объектов недвижимости. По данным прокуратуры, Кирилл Качур (объявлен в России иноагентом) приобрел их на незаконные доходы и оформил в том числе на других людей.

Кирилл Качур (объявлен в России иноагентом) работал следователем по особо важным делам до 2014 года. В 2022 году его объявили в международный розыск. В России экс-следователю предъявлено обвинение в 19 преступлениях, в числе которых организация преступного сообщества и получение крупных взяток. В ноябре 2023 года Минюст включил Кирилла Качура в реестр иностранных агентов.

Подробнее — в материале «Ъ» «ОПС корысти ради».