Жители дома в Мотовилихе переплатили за электричество более 800 тыс. рублей

Инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) помогла жителям многоквартирного дома в Мотовилихинском районе Перми вернуть 848 тыс. руб, переплаченных за электрическую энергию. Об этом сообщает пресс-служба ИГЖН.

Ранее в ИГЖН обратился житель дома, расположенного на бульваре Гагарина, 32а. Он попросил проверить правильность начисления платы за коммунальную услугу по электроснабжению за период с мая 2024 года по март 2025 года. В ходе проверки ИГЖН установила, что ПАО «Пермэнергосбыт» при расчете платы ошибочно применялся неверный норматив потребления электрической энергии. Ресурсоснабжающей организации было направлено требование произвести перерасчет платы.

В настоящее время перерасчет произведен в пользу собственников. ПАО «Пермэнергосбыт» отчиталось об этом перед ИГЖН, представив подтверждающие документы.