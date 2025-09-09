В Самарской области эпидпорог по ОРВИ среди жителей от 15 лет и старше превышен на 44,3%
Более семи тыс. зараженных ОРВИ было выявлено в Самарской области за минувшую неделю. Показатель заболеваемости составил 22,6 на 10 тыс. населения, что на 1,1% ниже эпидемического порога. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Заболеваемость среди детей региона в возрасте до 2 лет оказалась ниже эпидпорога на 64,2%. среди детей от трех до шести лет — на 56,4%, в возрастной группе от семи до 14 лет — 57%. При этом среди жителей старше 15 лет заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог на 44,3%.