Аукцион по Западно-Кыпакынскому участку в ЯНАО отменен из-за отсутствия заявок

Аукцион по Западно-Кыпакынскому участку в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) не состоится из-за отсутствия заявок, сообщили в Министерстве природных ресурсов России.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как сообщил «Интерфакс», торги, запланированные на 29 сентября, будут признаны несостоявшимися. Стартовый платеж за 25-летнюю лицензию составлял 16,684 млн руб.

Ранее заявки на изучение участка подавали ООО «ГПН-ГЕО»( структура «Газпром нефти») и ООО «Мангазея». На территории пробурены две поисковые скважины общей глубиной 6340 метров.

Западно-Кыпакынский участок площадью 1,255 тыс. кв. км находится в Красноселькупском районе Ямала. На его территории расположены значительные запасы нефти, газа и конденсата. По состоянию на 1 января 2025 года, извлекаемые ресурсы нефти категории D1 составляли 6,275 млн тонн, а газа — 13,326 млрд куб. метров. Участок граничит с территориями, принадлежащими компаниям «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Мангазея Газ», «Харампурнефтегаз», «Сибнефтегаз» и «Парма».

Полина Бабинцева