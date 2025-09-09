Польша полностью закроет границу с Белоруссией

Польша объявила о полном закрытии границы с Белоруссией с 11 на 12 сентября из-за учений «Запад-2025». Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства.

Дональд Туск отметил, что учения начнутся на территории Белоруссии, близкой к польской границе, передает Wydarzenia. Решение принято для обеспечения безопасности и включает закрытие всех железнодорожных переходов.

Учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября 2025 года и будут включать маневры для защиты Союзного государства России и Белоруссии. В них примут участие более 13 тыс. человек.

Минобороны Белоруссии сообщало, что за учениями смогут следить аккредитованные иностранные военные атташе, включая представителей девяти стран НАТО. Глава ведомства Виктор Хренин отмечал, что учения не направлены против кого-либо.