Арестован обвиняемый в незаконной перевозке гражданских на военных самолетах

Севастопольский гарнизонный военный суд арестовал на два месяца фигуранта уголовного дела о незаконной перевозке гражданских лиц на военных самолетах. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции и управления судебного департамента Севастополя.

Подозреваемого задержали 22 августа в Москве по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

«Военнослужащий подозревается в организации совместно с иными лицами за денежное вознаграждение незаконных перелетов гражданских лиц на воздушных судах военно-транспортной авиации ВКС России, не имевших права на такие перевозки»,— уточнили в пресс-службе.

В суде также уточнили, что стоимость незаконного путешествия по маршруту Севастополь—Ростов-на-Дону—Москва в среднем обходилась гражданским лицам в 25–30 тыс. руб. в одну сторону.

Севастопольский гарнизонный военный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Александр Дремлюгин, Симферополь