В Краснодаре осужден водитель, покалечивший пешехода на тротуаре

Октябрьский райсуд Краснодара признал 28-летнего Эдгара Бадаляна виновным в совершении аварии, при которой женщина получила тяжелые травмы, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. По информации суда и прокуратуры, подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок три с половиной года с отбыванием в колонии-поселении. Также Бадаляну запрещено управлять транспортными средствами в течение двух лет.

Судом установлено, что 23 сентября 2024 года Эдгар Бадалян, управляя автомобилем Kia, находился под воздействием лекарственного препарата «габапентин», при этом медицинских показаний для его приема у молодого человека не было. По причине опьянения от воздействия лекарства подсудимый не смог правильно сориентироваться в дорожной обстановке. На перекрестке в центре Краснодара он превысил скорость и совершил опасный маневр, автомобиль вылетел на тротуар, где находились пешеходы.

Пострадавшая при аварии женщина была доставлена в больницу, где ей ампутировали обе ноги. Решением суда с осужденного в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 3 млн руб.

Анна Перова, Краснодар