Под Саратовом двух иностранцев отправили в колонию за покушение на дачу взятки

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении двух иностранных граждан по уголовному делу о покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось в суде, 7 мая этого года фигуранты без оплаты ехали на автомобилях по платной трассе «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» в Балаковском районе. Один из них превысил массу груза.

Сотрудник Ространснадзора остановил фигурантов и обнаружил нарушения. Водители попытались передать ему взятку за непривлечение к административной ответственности, но тот отказался от денег и проинформировал о случившемся руководство.

Сотрудники регионального УФСБ пресекли противоправные действия. По решению суда фигуранты получили по одному году исправительной колонии общего режима.

