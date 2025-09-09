В Ставропольском крае центры занятости трудоустроили 5 тысяч человек

С начала 2025 года в Ставропольском крае более 5 тыс. человек нашли работу с помощью центров занятости. Об этом сообщает управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

За восемь месяцев года содействия в поиске работы потребовалось более 11 тыс. жителей региона. Большинство из них — люди старше 27 лет.

Отмечается, что краевой кадровый центр «Ставрополье» для трудоустройства проводит профобучение и переподготовку, оказывает психологическую поддержку безработным и помощь в социальной адаптации.

Наталья Белоштейн