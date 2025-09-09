В Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей Эрмитажа и музея Фаберже

В Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей и сотрудников Эрмитажа, музея Фаберже, Царскосельского лицея и Всероссийского музея Пушкина. Росгвардия сообщила, что в каждый из музеев поступили «анонимные сообщения о якобы опасных предметах».

Как написала пресс-служба войск нацгвардии по Северо-Западному округу, эвакуации содействовали экипажи вневедомственной охраны Росгвардии. К публикации прикреплены кадры, на которых видно, что возле входа в музей-квартиру Пушкина стоят несколько росгвардейцев с оружием.

7 сентября, как сообщала «Фонтанка», в Эрмитаже также прошла эвакуация посетителей и сотрудников из-за электронного письма с угрозой.