В РПЦ предложили ввести десятину для россиян на нужды церкви

Настоятель иркутского храма Казанской иконы Божией Матери Сергей Кульпинов предложил ввести десятину для россиян, чтобы собирать средства на содержание храмов и настоятелей.

Ролик с высказыванием протоиерея опубликовал Telegram-канал храма. На нем господин Кульпинов говорит, что «когда надо к Богу прийти», люди хотят, «чтобы было уютно, красиво, восторженно, цветочки росли, свечечки горели».

«Откуда это все берется? Государство? Нет, не принимает участие. Кто принимает участие, кто? И это ведь сказали не священники. Это не церковь, это Бог сказал. Он сказал: „Ты должен в мой дом принести десятую часть от всего дохода твоего, чтобы содержать дом мой, вот эти стены. Чтобы ты мог ко мне прийти, чтобы служители мои могли жить“»,— сказал протоиерей.

Он также заявил, что священникам придется работать шесть дней в неделю, если прихожане не будут содержать церкви. «Ну, тогда не подходите ко мне, дайте мне шесть дней в неделю возможность работать правильно. Тогда всю неделю не трогайте меня, я устроюсь на работу, но, когда вам будет нужно что-то срочно, я скажу: ''Стоп, в субботу-воскресенье вечером''. Все вы этого хотите?» — говорит он на видео.

При этом изданию «Подъем» в храме Казанской иконы Божией Матери заявили, что протоиерей бывает в своей церкви только по выходным. «Он бывает в субботу вечером, либо в воскресенье утром — вот когда богослужение идет. Бывает тут, но ну… нечасто»,— сказали в храме.

Полина Мотызлевская