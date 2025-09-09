Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
обновлено 16:10

Житель Сарова предстал перед судом по делу о финансировании экстремистов

Житель Сарова в Нижегородской области предстал перед судом по обвинению в финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Об этом сообщили в региональном ГУ МВД 9 сентября.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как полагает следствие, 33-летний фигурант переводил деньги на иностранные счета запрещенной в РФ организации. Противоправную деятельность подсудимого пресекли сотрудники полиции и регионального УФСБ. По месту жительства подсудимого изъяли средства связи и банковские карты.

Галина Шамберина