В Энгельсском районе поставят на учет 287 м канализационной сети по решению суда
Суд по иску прокуратуры обязал администрацию Энгельсского района Саратовской области поставить на учет 287 м канализационной сети. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
В ходе проверки по обращению местного жителя прокуратура Энгельса выяснила, что в прошлом году требовалось прочистить канализационную сеть от дома № 2 до дома № 4 на ул. Маршала А.М. Василевского протяженностью 287 м. Речь идет о бесхозяйном объекте коммунального комплекса, не состоящем на балансе. Муниципалитет бездействовал в части его оформления.
По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление председателю комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации района. Поскольку своевременно нарушения не устранили, прокуратура попросила суд обязать администрацию Энгельсского района поставить на учет указанную канализационную сеть. Суд удовлетворил требование, надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.