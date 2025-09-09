В Энгельсском районе поставят на учет 287 м канализационной сети по решению суда

Суд по иску прокуратуры обязал администрацию Энгельсского района Саратовской области поставить на учет 287 м канализационной сети. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению местного жителя прокуратура Энгельса выяснила, что в прошлом году требовалось прочистить канализационную сеть от дома № 2 до дома № 4 на ул. Маршала А.М. Василевского протяженностью 287 м. Речь идет о бесхозяйном объекте коммунального комплекса, не состоящем на балансе. Муниципалитет бездействовал в части его оформления.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление председателю комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации района. Поскольку своевременно нарушения не устранили, прокуратура попросила суд обязать администрацию Энгельсского района поставить на учет указанную канализационную сеть. Суд удовлетворил требование, надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов